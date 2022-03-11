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2 часа назад

Где будут отдыхать россияне на майских праздниках

Мира Маркина

Туроператоры назвали самые популярные направления для отдыха внутри страны на майские праздники: Крым и Сочи. Слова экспертов приводит ТАСС.

Где будут отдыхать россияне на майских праздниках
Фото: Кадр из сериала «Отпуск»Кадр из сериала «Отпуск»

В пресс-службе компании «Русский экспресс» отмечают, что каждый год пользуется популярностью юг России.

«На майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград, Кавказские Минеральные Воды и экскурсионные туры», — рассказали эксперты.

Отмечается, что пока что забронировано небольшое количество туров. Повышение интереса на путевки ожидают после 15 марта.

Какие направления самые востребованные для россиян?

Компания «Дельфин»: Краснодарский край, Крым, Кавминводы и Калининград.

«Интурист»: Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Растет спрос на оздоровительные туры в санатории Кавминвод и отдых в Карелии. Кроме того, эксперты назвали популярные зарубежные направления: Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, Вьетнам и Таиланд.

Эксперты также отметили падение туров по итогам прошлой недели. Подобный уровень продаж в последний раз наблюдался в разгар пандемии весной 2020 года. Аннуляции туров связаны с отменой и невозможностью замены рейсов.

Ранее стало известно, что аэропорты юга России продлили закрытие.

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