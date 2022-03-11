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1 час назад

Аэропорты юга России продлили закрытие

Мария Каткова

Аэропорты Краснодара и Анапы продлили сроки закрытия до 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропорт "Аэродинамика".

Аэропорты юга России продлили закрытие
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Сообщается, что ограничение будет действовать до 03:45 20 марта из-за того, что зона в этих городах признана небезопасной для гражданских судов.

"По решению авиационных властей, временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 года. Зона для полетов в северо-западной части Краснодарского края признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров"

Альтернативой для путешествий в эти города могут стать аэропорты Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод. А также наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран.

Новости путешествий,Росавиация,
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