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1 час назад

Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран

Мария Каткова

Россия сняла ограничения, которые были ранее введены из-за COVID-19, на полеты в восемь стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран
Фото: PixabayPixabay

Теперь граждане России могут беспрепятственно летать в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

"Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран" — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что полеты будут осуществляться по соглашению с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines запретила россиянам покупать билеты в третьи страны.

Новости путешествий,Росавиация,Правительство РФ,
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