Росавиация сняла ограничения на полеты в восемь стран

Россия сняла ограничения, которые были ранее введены из-за COVID-19, на полеты в восемь стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Теперь граждане России могут беспрепятственно летать в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
"Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран" — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что полеты будут осуществляться по соглашению с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что Turkish Airlines запретила россиянам покупать билеты в третьи страны.