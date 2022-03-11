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1 час назад

Turkish Airlines запретила россиянам покупать билеты в третьи страны

Мария Каткова

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила условия покупки авиабилетов для россиян. Теперь они не смогут купить билеты в третьи страны из Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва — Стамбул — Мале"

Отмечается, что подобная рассылка пришла всем билетным агентам, которые продают билеты на рейсы авиакомпании. Также особое внимание уделено то, что компания не присоединяется к санкциям — все дело в том, что оплатить билеты в третьи страны невозможно из-за того, что российские карты Visa и Mastercard не действуют за рубежом.

Позже на сайте АТОР появилась информация о том, что это касается только билетных агентов.

"Поздно вечером 10 марта в СМИ появились сообщения, со ссылкой на представителей авиакомпании о том, что «никаких ограничений при покупке билетов для россиян не вводилось». Это, однако, частично противоречит сделанной официальной рассылке, о которой речь ниже. Пока что представляется вероятным, что данная рассылка касается только выписки билетов агентами"

Ранее сообщалось, что россиянам предложили другую возможность оплаты за рубежом.

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