Turkish Airlines запретила россиянам покупать билеты в третьи страны

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила условия покупки авиабилетов для россиян. Теперь они не смогут купить билеты в третьи страны из Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

"Компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. При этом выписан должен быть единый билет на все сегменты, то есть, например, Москва — Стамбул — Мале"

Отмечается, что подобная рассылка пришла всем билетным агентам, которые продают билеты на рейсы авиакомпании. Также особое внимание уделено то, что компания не присоединяется к санкциям — все дело в том, что оплатить билеты в третьи страны невозможно из-за того, что российские карты Visa и Mastercard не действуют за рубежом.