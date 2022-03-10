Эстония приостановила выдачу россиянам туристических виз

Эстония прекратила выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
"Выдача туристических виз временно прекращена", — сказала она на пресс-конференции в Таллине 10 марта.
По ее словам, это решение связано не только с реакцией на события вокруг Украины, "но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".
При этом некоторые россияне все еще смогут получить визы.
"Исключение будет сделано для тех граждан, у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника", — объяснила глава МИД Эва-Мария Лийметс.
Ранее глава эстонского МИД высказывалась за единый запрет Европейского союза на выдачу виз россиянам.
В то же время визовый центр Италии возобновил выдачу виз для россиян.