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31 минуту назад

Эстония приостановила выдачу россиянам туристических виз

Диана Товсепова

Эстония прекратила выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Эстония приостановила выдачу россиянам туристических виз
Фото: PixabayPixabay

"Выдача туристических виз временно прекращена", — сказала она на пресс-конференции в Таллине 10 марта.

По ее словам, это решение связано не только с реакцией на события вокруг Украины, "но и по чисто техническим причинам, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".

При этом некоторые россияне все еще смогут получить визы.

"Исключение будет сделано для тех граждан, у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника", — объяснила глава МИД Эва-Мария Лийметс.

Ранее глава эстонского МИД высказывалась за единый запрет Европейского союза на выдачу виз россиянам.

В то же время визовый центр Италии возобновил выдачу виз для россиян.

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