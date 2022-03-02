Визовый центр Италии возобновил выдачу виз россиянам

Визовые центры Италии VMS Italy и Almaviva возобновили с 1 марта выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте VMS Italy.

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Прием документов на визы возобновился с 1 марта, как и сообщалось ранее. VMS Italy имеет представительства в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельске. Almaviva тоже начал принимать документы на туристические визы. Этот центр работает в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Самаре.

Отмечается, что прием документов возможен только по предварительной записи. Согласно правилам, действующим с 1 по 31 марта, в страну допускаются люди, вакцинированные препаратом, признанным ЕМА, переболевшие в течение последних 180 дней или люди, прошедшие ПЦР-тестирование за 72 часа до вылета. Допускается предоставление экспресс-теста за 48 часов до поездки. В случае отсутствия этих документов, путешественник обязан пройти пятидневный карантин.