Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят бизнес в России

Мира Маркина

На сайтах сетей Hilton и Hyatt появилась информация, что новые отели на территории России пока открываться не будут.

Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят бизнес в России
Фото: Кадр из фильма "Отель "Гранд Будапешт"Кадр из фильма "Отель "Гранд Будапешт"

Руководство сети Hilton в заявлении также сообщило, что прибыль от работы в нашей стране будет направлена на гуманитарную помощь Украине. Закрытие проектов не поставит сотрудников сети в уязвимое положение.

«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло», — говорится на сайте Hilton.

Сеть Hyatt приостановит не только новую деятельность (вслед за коллегой), но и прекратит инвестиции в российский бизнес.

«Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса», — отмечено в заявлении.

Ранее мы рассказывали об отельных секретах, которые должен знать каждый путешественник.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители