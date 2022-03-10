Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят бизнес в России

На сайтах сетей Hilton и Hyatt появилась информация, что новые отели на территории России пока открываться не будут.

Фото: Кадр из фильма "Отель "Гранд Будапешт" Кадр из фильма "Отель "Гранд Будапешт"

Руководство сети Hilton в заявлении также сообщило, что прибыль от работы в нашей стране будет направлена на гуманитарную помощь Украине. Закрытие проектов не поставит сотрудников сети в уязвимое положение.

«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло», — говорится на сайте Hilton.

Сеть Hyatt приостановит не только новую деятельность (вслед за коллегой), но и прекратит инвестиции в российский бизнес.

«Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса», — отмечено в заявлении.