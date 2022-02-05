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1 час назад

«Никогда не спите под одеялом»: бывшая горничная раскрыла «отельные» секреты

Бывшая сотрудница отеля Джанесса Ричард рассказала о "грязных секретах" отельной индустрии и полезных лайфхаках. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

«Никогда не спите под одеялом»: экс-горничная раскрыла «отельные» секреты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лайфхаки от горничной

По словам девушки, в отелях не стоит спать под одеялом или покрывалом. Экс-горничная утверждает, что в большинстве отелей одеяла и покрывала никогда не стираются в перерывах между гостями.

Девушка также объяснила, почему надо быть милыми при заселении в отель.

«Разные гостиничные бренды придерживаются разных правил в отношении повышения класса обслуживания своих гостей. Отелю, в котором я работала, было все равно: пока у нас была возможность, нам разрешали. Были туристы, которые просили бесплатное повышение категории номера, и если они были милы со мной – они её получали, а если нет – я бы легко им солгала и сказала, что нет такой возможности и свободных номеров», — рассказала экс-работница отеля.

Кроме того, девушка рассказала об отельных завтраках.

«Если ваш завтрак включен в стоимость вашего проживания, но вы уходите до начала завтрака, вы всегда можете спросить персонал, могут ли они приготовить завтрак «на вынос». Как правило, вы получите сумку с некоторым набором еды», — уверяет девушка.

Экс-работница отеля советует также не использовать стаканы в гостинице или хотя бы отмывать их специальным средством.

«Я бы не рекомендовала пить из этих стаканов, так как большую часть времени их не меняют между гостями, пока они выглядят «чистыми», — отметила она.

При этом, по словам девушки, в отелях «никогда не моют» и ковры, поэтому не стоит ходить по ним без обуви. Она добавила, что начатый рулон туалетной бумаги в ванной на самом деле мог быть начат предыдущими постояльцами.

«Если в рулоне осталась бумага, они оставят ее и загнут конец, чтобы он выглядел красиво», — пишет она.

Джессика также рекомендует бронировать номер напрямую через отель, а не через сторонние сервисы, по тому как в таком случае «ваш номер и тип номера на самом деле не гарантируются».

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