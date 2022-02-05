«Никогда не спите под одеялом»: экс-горничная раскрыла «отельные» секреты

«Разные гостиничные бренды придерживаются разных правил в отношении повышения класса обслуживания своих гостей. Отелю, в котором я работала, было все равно: пока у нас была возможность, нам разрешали. Были туристы, которые просили бесплатное повышение категории номера, и если они были милы со мной – они её получали, а если нет – я бы легко им солгала и сказала, что нет такой возможности и свободных номеров», — рассказала экс-работница отеля.