Названы лучшие города страны для поездок в одиночку

Россияне рассказали, какие города страны они предпочитают посещать в одиночестве. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Самым популярным городом среди путешествующих в одиночку россиян стал Севастополь. Туда приезжают на отдых 19 процентов опрошенных. На втором месте оказался Симферополь. Его предпочитают 15 процентов россиян. На третьем месте - Анапа и Санкт-Петербург (по 8 процентов).
Также среди россиян популярны Подольск (7 процентов), Казань (6,5 процента), Кисловодск (6 процентов), Калининград и Сургут (по 5 процентов), и Петрозаводск (4,5 процента).
Чаще всего, согласно проведенному исследованию, в одиночные путешествия отправляются женщины - 61 процент.