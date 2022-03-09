Названы лучшие города страны для поездок в одиночку

Самым популярным городом среди путешествующих в одиночку россиян стал Севастополь. Туда приезжают на отдых 19 процентов опрошенных. На втором месте оказался Симферополь. Его предпочитают 15 процентов россиян. На третьем месте - Анапа и Санкт-Петербург (по 8 процентов).