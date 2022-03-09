Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
2 часа назад

Названы лучшие города страны для поездок в одиночку

Мира Маркина

Россияне рассказали, какие города страны они предпочитают посещать в одиночестве. Исследование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Названы лучшие города страны для поездок в одиночку
Фото: PixabayPixabay

Самым популярным городом среди путешествующих в одиночку россиян стал Севастополь. Туда приезжают на отдых 19 процентов опрошенных. На втором месте оказался Симферополь. Его предпочитают 15 процентов россиян. На третьем месте - Анапа и Санкт-Петербург (по 8 процентов).

Также среди россиян популярны Подольск (7 процентов), Казань (6,5 процента), Кисловодск (6 процентов), Калининград и Сургут (по 5 процентов), и Петрозаводск (4,5 процента).

Чаще всего, согласно проведенному исследованию, в одиночные путешествия отправляются женщины - 61 процент.

Ранее в Саудовской Аравии смягчили правила въезда для россиян.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители