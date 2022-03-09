В Саудовской Аравии смягчили правила въезда для россиян

Власти Саудовской Аравии с 5 марта смягчили правила въезда для вакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В стране отменено большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Согласно новым правилам, прибывающие привитые «Спутником V» россияне больше не обязаны сдавать ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген по прибытии, а также проходить пятидневный карантин.

Также с 5 марта в Саудовской Аравии отменено требование о социальном дистанцировании и ношении масок на открытом воздухе. Однако в закрытых помещениях носить маски все еще необходимо.