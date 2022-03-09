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49 минут назад

Эстония может перестать выдавать визы россиянам

Мира Маркина

Власти Эстонии планируют обсудить прекращение выдачи виз россиянам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эстония может перестать выдавать визы россиянам
Фото: PixabayPixabay

«Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза (ЕС), и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу», — заявила глава МИД Эва-Мария Лийметс.

По ее словам, визы не должны выдаваться «лицам, предоставляющим риски для государства».

«Прежде всего выдаем визы по гуманитарным соображениям, для воссоединения семей. Туристическими визами нам практически некогда заниматься», — добавила Лийметс.

Ранее стало известно, что десятки рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах.

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