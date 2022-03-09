Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Расписание», в трех главных аэропортах Москвы сегодня отменили или задержали в общей сложности 71 рейс.

По информации на 9.37, в аэропорту «Внуково» было задержано 5 рейсов и отменено 24 вылетов, в «Шереметьево» задержаны 4 рейса, отменено 22. В «Домодедово» задержано 3 рейса, также отменено отправление 13 самолетов.

Аэропорт «Жуковский» не предоставил информацию о задержке/отмене рейсов.