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3 часа назад

Десятки рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

Мира Маркина

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Расписание», в трех главных аэропортах Москвы сегодня отменили или задержали в общей сложности 71 рейс.

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации на 9.37, в аэропорту «Внуково» было задержано 5 рейсов и отменено 24 вылетов, в «Шереметьево» задержаны 4 рейса, отменено 22. В «Домодедово» задержано 3 рейса, также отменено отправление 13 самолетов.

Аэропорт «Жуковский» не предоставил информацию о задержке/отмене рейсов.

Ранее мы рассказывали о том, какие есть альтернативы отпуску в Европе.

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