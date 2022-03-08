Названы альтернативные варианты отпуска в Европе

Россиянам все еще открыты поездки в Азию, Южную Америку и Африку, напомнил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Его слова приводит URA.RU.
"Наиболее подходящий вариант — путешествие зарубежными авиакомпаниями на регулярных или чартерных рейсах, это в какой-то степени уберегает от закрытия данных направлений",
— отметил Мальцев.
Кроме зарубежных направлений россиянам предлагается рассмотреть и варианты отдыха внутри страны.
"Ценителям немецких Альп понравится в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарии. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. А если туристы привыкли к красотам Норвегии и Финляндии, то прямой авиаперелет в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар порадует не менее интересными пейзажами и захватывающими приключениями. Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен".
Помимо этого, Мальцев напомнил про интересные локации в Калининградской области, а также странах бывшего СССР.
Ранее мы писали, что "Уральские авиалинии" приостановили полеты в Египет.