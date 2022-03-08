Названы альтернативные варианты отпуска в Европе

"Ценителям немецких Альп понравится в Приэльбрусье и Кабардино-Балкарии. Отдых в Карловых Варах можно заменить курортами Ставропольского края. А если туристы привыкли к красотам Норвегии и Финляндии, то прямой авиаперелет в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар порадует не менее интересными пейзажами и захватывающими приключениями. Для ценителей западной архитектуры открыта возможность посещения Белоруссии с очень схожей архитектурой, удивительной гастрономией и отсутствием высоких цен".