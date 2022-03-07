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34 минуты назад

Проводница показала свой рабочий день: видео

Мира Маркина

Многие думают, что проводники в поездах ничего не делают. Пользовательница под ником @le000___, работающая на российских железных дорогах, показала свой обычный рабочий день. Видео девушка опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Проводница показала, что во время поездки им приходится мыть санузел, полы и таскать тяжелые мешки с постельным бельем.

"Все думают, что проводником быть просто! А фиг вам"; "Пусть посмотрят, истинную работу проводника пассажирского вагона"; "Нелегкая у вас работа"; "Я тоже пойду на проводника и, даже посмотрев это видео, желание появилось ещё больше", - написали в комментариях к ролику.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем занимаются проводники на работе.

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