Проводница показала свой рабочий день: видео

Многие думают, что проводники в поездах ничего не делают. Пользовательница под ником @le000___, работающая на российских железных дорогах, показала свой обычный рабочий день. Видео девушка опубликовала в своем TikTok-аккаунте.
Проводница показала, что во время поездки им приходится мыть санузел, полы и таскать тяжелые мешки с постельным бельем.
"Все думают, что проводником быть просто! А фиг вам"; "Пусть посмотрят, истинную работу проводника пассажирского вагона"; "Нелегкая у вас работа"; "Я тоже пойду на проводника и, даже посмотрев это видео, желание появилось ещё больше", - написали в комментариях к ролику.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем занимаются проводники на работе.