Проводница показала свой рабочий день: видео

"Все думают, что проводником быть просто! А фиг вам"; "Пусть посмотрят, истинную работу проводника пассажирского вагона"; "Нелегкая у вас работа"; "Я тоже пойду на проводника и, даже посмотрев это видео, желание появилось ещё больше", - написали в комментариях к ролику.