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8 часов назад

Моряк из Латвии показал, как начинается шторм на море: видео

Мира Маркина

Блогер и латвийский ловец крабов @aivisdornis выложил в TikTok кадры начинающегося шторма. Ролик посмотрели 5,5 млн человек, 565 тысяч пользователей поставили «лайки».

В комментариях отметили красоту, но опасность природного явления.

«Я просто жду, когда кракен покажется из глубин океана».

«У меня началась паника».

«Океан такой красивый, но такой опасный».

«У меня, кажется, фобия воды».

«Не буду врат: меня немного укачало, когда я смотрел это».

Ранее «Рамблер» показывал 109-летнего тайского монаха, который набирает популярность в TikTok.

Заграница,Видео,
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