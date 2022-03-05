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4 часа назад

Туроператоры не будут повышать цены на туры по России

Мира Маркина

Представители туристической отрасли рассказали «Известиям» о планах дальнейшей работы. Из-за падения спроса на путешествия компании не станут повышать цены на туры внутри страны, чтобы не «отпугнуть клиентов».

Туроператоры не будут повышать цены на туры по России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отмечает: резкого повышения стоимости организованных путешествий по России в ближайшее время не предвидится. Прогноз подтвердили в компаниях «Дельфин» и «Интурист».

«У нас спрос сократился в зависимости от направления от 40 до 70 процентов, в среднем на 50 процентов. В период падения спроса повышать цены глупо, это отпугнет оставшуюся часть туристов», — комментирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Кроме того, эксперты наблюдают остановку роста стоимости авиабилетов в популярные туристические регионы России.

«Мы отслеживаем порядка 20 направлений — Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие, пока цены почти прошлогодние», — добавил Ромашкин.

Единственное исключение — Сочи. Специалисты объясняют это близостью мартовских праздников и повышенной нагрузкой на авиагавань.

«По данным поисковых сервисов, купить авиабилет из Москвы в Сочи на 6 марта можно от 4,5 тысяч рублей. Билеты туда-обратно обойдутся примерно вдвое дороже», — отмечают в «Известиях».

Ранее «Рамблер» рассказал, где отдыхать россиянам, которые хотят за границу.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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