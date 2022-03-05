Туроператоры не будут повышать цены на туры по России

«У нас спрос сократился в зависимости от направления от 40 до 70 процентов, в среднем на 50 процентов. В период падения спроса повышать цены глупо, это отпугнет оставшуюся часть туристов», — комментирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.