Где отдыхать россиянам, которые хотят за границу: советы эксперта

Тем россиянам, которые не могут поехать за границу, турагент Майя Котляр советует ехать в Закавказье. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».
За границу на отдых в среднем отправляется от 35 до 50 миллионов россиян, отмечает эксперт по туризму и владелец туристического агентства Майя Котляр. Турагент в нынешней обстановке советует ехать в страны Закавказья: Грузия, Абхазия, Армения и Азербайджан.
«Грузия принимает порядка полутора миллионов туристов. Но сейчас, ввиду того, что закрыта авиаперевозка, готовы принять 300 тысяч максимум. Абхазия готова принять около полутора миллионов туристов. Очень большой потенциал у Абхазии, потому что Сочи рядом, люди просто передвигаются туда-сюда. Армения готова принять до 500 тысяч туристов. Азербайджан — порядка 300-400 тысяч», — сообщает эксперт.
Котляр утверждает, что туристам предложат качественные услуги по демократичным ценам.
«Если посмотреть аналитику специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), то Абхазия по зарубежным направлениям входит в топ-три. Она стоит в одном ряду с Турцией и Египтом по числу туристов», — отмечает эксперт.
Турагент отметила, что в странах почти сняли ограничения, связанные с распространением COVID-19.
«Грузия в последнее время сняла все ковидные ограничения практически. Туда можно попасть со "Спутником", без каких-то дополнительных тестов», — указала Котляр.
Эксперт отметила Армению как место для летнего отдыха.
«Там достаточно красиво и дешево. Российского туриста там любят», — добавила Котляр.
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