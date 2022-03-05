Где отдыхать россиянам, которые хотят за границу: советы эксперта

«Грузия принимает порядка полутора миллионов туристов. Но сейчас, ввиду того, что закрыта авиаперевозка, готовы принять 300 тысяч максимум. Абхазия готова принять около полутора миллионов туристов. Очень большой потенциал у Абхазии, потому что Сочи рядом, люди просто передвигаются туда-сюда. Армения готова принять до 500 тысяч туристов. Азербайджан — порядка 300-400 тысяч», — сообщает эксперт.