Еще одна авиакомпания приостановит полеты за рубеж

ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика сообщает, что российская авиакомпания Nordwind Airlines приостановит полеты за рубеж с 7 марта. Компания совместно с партнером PegasFly приняла такое решение «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Пассажиры с авиабилетами в одну сторону будут перевозить до прекращения полетов. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты или перенести вылет на любой рейс.

Ранее об отмене зарубежных рейсов с 6 марта сообщила компания «Аэрофлот». С 8 марта компания «Победа» также отменяет все международные рейсы до конца зимнего расписания перелетов. По заявлениям компании перевозчика, исключением станут рейсы в Беларусь.