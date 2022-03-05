Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
4 часа назад

Еще одна авиакомпания приостановит полеты за рубеж

Мира Маркина

ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика сообщает, что российская авиакомпания Nordwind Airlines приостановит полеты за рубеж с 7 марта. Компания совместно с партнером PegasFly приняла такое решение «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Еще одна авиакомпания приостановит полеты за рубеж
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пассажиры с авиабилетами в одну сторону будут перевозить до прекращения полетов. Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты или перенести вылет на любой рейс.

Ранее об отмене зарубежных рейсов с 6 марта сообщила компания «Аэрофлот». С 8 марта компания «Победа» также отменяет все международные рейсы до конца зимнего расписания перелетов. По заявлениям компании перевозчика, исключением станут рейсы в Беларусь.

Ранее Рамблер рассказывал, где отдыхать россиянам, которые хотят за границу.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители