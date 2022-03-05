Бали отменяет карантин для привитых российских туристов

Индонезийский остров Бали отменяет карантин для привитых иностранных туристов, в том числе и россиян. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на туристический офис Индонезии в России (VITO Russia). С 7 марта по постановлению губернатора Бали все иностранные туристы, приезжающие на остров воздушным и морским транспортом, освобождаются от карантина. Чтобы не проходить карантин, путешественники должны быть привиты одобренными в Индонезии вакцинами. Для россиян это «Спутник V».
Чтобы въехать на территорию Бали, потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до поездки. По прилете необходимо сдать еще один платный анализ на коронавирус.
Если результат положительный, необходимо пройти изоляцию в гостинице или лечь в больницу. Туристы, которые сидят на карантине, сдают дополнительные ПЦР-тесты на третий и восьмой день.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российских туристов в Таиланде просят расплачиваться наличными.