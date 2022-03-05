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2 часа назад

Бали отменяет карантин для привитых российских туристов

Дарья Амосова

Индонезийский остров Бали отменяет карантин для привитых иностранных туристов, в том числе и россиян. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на туристический офис Индонезии в России (VITO Russia). С 7 марта по постановлению губернатора Бали все иностранные туристы, приезжающие на остров воздушным и морским транспортом, освобождаются от карантина. Чтобы не проходить карантин, путешественники должны быть привиты одобренными в Индонезии вакцинами. Для россиян это «Спутник V».

Бали отменяет карантин для привитых российских туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы въехать на территорию Бали, потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до поездки. По прилете необходимо сдать еще один платный анализ на коронавирус.

  • Жить первые четыре дня можно в заранее забронированных отелях из списка рекомендованных.
  • После получения отрицательного результата теста можно свободно отдыхать на острове.
  • Выезжать за его пределы или поменять отель — только на пятый день.

Если результат положительный, необходимо пройти изоляцию в гостинице или лечь в больницу. Туристы, которые сидят на карантине, сдают дополнительные ПЦР-тесты на третий и восьмой день.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российских туристов в Таиланде просят расплачиваться наличными.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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