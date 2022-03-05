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2 часа назад

«Победа» приостанавливает полеты за рубеж

Мира Маркина

Авиакомпания «Победа» вслед за «Аэрофлотом» с 8 марта приостанавливает полеты за рубеж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

«Победа» приостанавливает полеты за рубеж
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Лоукостер "Победа" в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Авиакомпания "Победа" делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — отмечается в сообщении.

К такому решению пришла 5 марта и компания «Аэрофлот». С 6 марта перевозчик перестает принимать пассажиров на международные направления, если обратный полет запланирован на даты после 8 марта. Те, кто купил билет в одну сторону, допускают к перевозке до 8 марта. Для тех, кто «застрял» за границей, компания организует гуманитарные рейсы в Россию.

Ранее страны Евросоюза, США, Албания, Норвегия, Швейцария, Молдавия, Северная Македония, Великобритания, Канада и Великобритания и многие другие закрыли пространство для российских самолетов. Беларусь, Турция, Сербия и многие другие оставляют небо открытым: попасть в эти страны можно напрямую или с пересадками.

Ранее «Рамблер» рассказывал, где отдыхать россиянам, которые хотят за границу.

Новости путешествий,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,Росавиация,ЕС,
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