«Победа» приостанавливает полеты за рубеж

Авиакомпания «Победа» вслед за «Аэрофлотом» с 8 марта приостанавливает полеты за рубеж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

«Лоукостер "Победа" в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Авиакомпания "Победа" делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — отмечается в сообщении.

К такому решению пришла 5 марта и компания «Аэрофлот». С 6 марта перевозчик перестает принимать пассажиров на международные направления, если обратный полет запланирован на даты после 8 марта. Те, кто купил билет в одну сторону, допускают к перевозке до 8 марта. Для тех, кто «застрял» за границей, компания организует гуманитарные рейсы в Россию.