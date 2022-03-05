«Уральские авиалинии» отменили часть международных рейсов

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 4 марта по 26 марта, в Армению с 4 марта по 26 марта, в Азербайджан с 5 марта по 26 марта, в Израиль с 4 марта по 26 марта», — говорится в заявлении пресс-службы.