Продлены ограничения полетов на юге России

Пресс-служба кубанских воздушных гаваней «Аэродинамика» опубликовала сообщение о том, что ограничения на полеты в пределах аэропортов Юга России продлены до 3:45 14 марта (по Москве). Информацию об этом опубликовало РИА Новости.

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов Юга России до 14 марта 03:45 (время московское)», — говорится в тексте релиза.

В пресс-службе отметили, что аэродром Сочи продолжит работу в качестве временного хаба в штатном режиме.