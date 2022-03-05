В аэропортах Москвы более ста рейсов задержаны или отменены

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Расписание», более ста рейсов были задержаны или отменены сегодняшним утром сразу в трех московских аэропортах («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево»). Информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости.

По информации на 8.40, в аэропорту «Внуково» 8 рейсов задержано, 35 отменено, в «Домодедово» 5 рейсов задержано, 16 отменено, в «Шереметьево» 16 рейсов задержано, 28 отменено.