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3 часа назад

В аэропортах Москвы более ста рейсов задержаны или отменены

Мира Маркина

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Расписание», более ста рейсов были задержаны или отменены сегодняшним утром сразу в трех московских аэропортах («Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево»). Информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости.

В аэропортах Москвы более ста рейсов задержаны или отменены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации на 8.40, в аэропорту «Внуково» 8 рейсов задержано, 35 отменено, в «Домодедово» 5 рейсов задержано, 16 отменено, в «Шереметьево» 16 рейсов задержано, 28 отменено.

Ранее мы писали о том, что компании Coral Travel и Sunmar отменили все вылеты до конца марта.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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