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53 минуты назад

Черногория закрыла небо для российских самолетов

Мира Маркина

Стало известно, что Агентство гражданской авиации Черногории по предложению министерства капитальных инвестиций республики решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов из России. Эту информацию опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Черногории.

Черногория закрыла небо для российских самолетов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Таким образом, одна из последних открытых стран Европы закрылась для российских самолетов в ответ на события на Украине.

Ранее мы рассказывали о том, что Кипр готов пересмотреть решение о прекращении полетов для РФ.

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