Черногория закрыла небо для российских самолетов

Стало известно, что Агентство гражданской авиации Черногории по предложению министерства капитальных инвестиций республики решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов из России. Эту информацию опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Черногории.

Таким образом, одна из последних открытых стран Европы закрылась для российских самолетов в ответ на события на Украине.