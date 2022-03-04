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2 часа назад

Улетевшим в Таиланд россиянам объяснили, как вернуться домой

Даша Краснова

Туристам, которые прилетели в Таиланд на рейсах авиакомпании S7, порекомендовали проверять электронную почту. Туда присылают уведомления об изменении условий возвращения домой. Заявление сделало Генеральное консульство России на Пхукете, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Улетевшим в Таиланд россиянам объяснили, как вернуться домой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ввывоз туристов из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Тем не менее россиянам советовали следить за рассылкой последних новостей, которые будут отправляться на электронную почту клиентов перевозчика.

«По поступлении в Генконсульство актуализированных сведений относительно возвращения пассажиров S7 на территорию России проинформируем дополнительно», — дали обещание в дипмиссии.

До этого мы сообщали, почему российские туроператоры внесли Таиланд в черный список.

Новости путешествий,АК S7,Ассоциация туроператоров России,
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