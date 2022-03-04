Улетевшим в Таиланд россиянам объяснили, как вернуться домой

Туристам, которые прилетели в Таиланд на рейсах авиакомпании S7, порекомендовали проверять электронную почту. Туда присылают уведомления об изменении условий возвращения домой. Заявление сделало Генеральное консульство России на Пхукете, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Ввывоз туристов из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Тем не менее россиянам советовали следить за рассылкой последних новостей, которые будут отправляться на электронную почту клиентов перевозчика.

«По поступлении в Генконсульство актуализированных сведений относительно возвращения пассажиров S7 на территорию России проинформируем дополнительно», — дали обещание в дипмиссии.