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2 часа назад

Российские туроператоры внесли Таиланд в черный список

Мира Маркина

«Коммерсантъ» сообщает, что свои действия отечественные турагенты объясняют риском получить туристом положительный тест на COVID-19 по прилете. В этой стране он наиболее высок.

Российские туроператоры внесли Таиланд в черный список
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В связи с этими обстоятельствами спрос на покупку билетов на полуостров сократился. Некоторые турфирмы перестали оформлять бронирования тайских отелей. Взамен путешественникам предлагают рассмотреть другие направления. В число «более лояльных стран» вошли Турция, Египет, ОАЭ, Доминиканская Республика, Куба.

В случае, если турист получает положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, но в госпитализации не нуждается, он обязан пройти карантин в гостинице за свой счет. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что расходы на карантинный отель могут превысить 200 тысяч рублей.

Такие жесткие требования есть не во всех странах. Ранее мы рассказывали о том, почему в Европе отказываются от всех ограничительных мер, принятых в связи с распространением COVID-19.

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