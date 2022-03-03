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2 часа назад

Сбои в системах бронирования туров объяснили

Стелла Шмель

Из-за замены бортов авиакомпаний туроператоры оказались в ситуации, когда им спешно приходится менять график летных программ. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сбои в системах бронирования туров объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за изменения летного расписания возникли сбои в системах бронирования. Это произошло, потому что перевозчики находятся в процессе выбора нужных бортов, к которым не будут предъявлять претензии лизингодатели.

«Действительно, мы сейчас корректируем данные в системе из-за перестройки всего графика вылета авиакомпаний-партнеров из-за замены бортов. Одну за другой вытягиваем в онлайн программы по доступным и открытым направлениям — например, в системе уже восстановлена полетная программа в Анталью. Постепенно добавятся и другие направления»,

— приводит АТОР комментарий представителя PEGAS Touristik.

Ранее мы писали, что Ростуризм рекомендовал не ездить в страны, где ввели санкции.

Новости путешествий,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
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