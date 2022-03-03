Сбои в системах бронирования туров объяснили

«Действительно, мы сейчас корректируем данные в системе из-за перестройки всего графика вылета авиакомпаний-партнеров из-за замены бортов. Одну за другой вытягиваем в онлайн программы по доступным и открытым направлениям — например, в системе уже восстановлена полетная программа в Анталью. Постепенно добавятся и другие направления»,