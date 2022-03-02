Ростуризм рекомендовал не ездить в страны, где ввели санкции

Ростуризм порекомендовал гражданам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что главной угрозой поездки в страны, которые ввели санкции, может быть то, что турист не сможет вернуться оттуда.
"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию"
Ростуризм также заявил, что рекомендовал туроператорам приостановить продажи путевок в те страны, которые ввели санкции, а также в страны Карибского бассейна, так как путь к ним лежит через воздушное пространство Европейского союза и Канады. В ведомстве отметили, что рекомендовали туроператорам рассматривать альтернативные направления.
Ранее сообщалось, что курорты Крыма и юга России готовы к увеличению турпотока.