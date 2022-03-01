Курорты Крыма и юга России готовы к увеличению турпотока

«Курортный сезон конечно будет. В этом можно быть абсолютно уверенным. И он у нас не заканчивается, мы действительно переходим в круглогодичный масштаб работы. Конечно, для этого нам нужна круглогодичная инфраструктура, на это нацелены и наши усилия, и федеральные. Сезон будет более интенсивным, чем в прошлом году», – отметил Волченко в эфире телеканала «Крым-24».