Курорты Крыма и юга России готовы к увеличению турпотока

Ожидается, что в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран, летний сезон на курортах юга России и Крымского полуострова будет более интенсивным, чем в прошлом году. В то же время серьезное повышение цен не планируется. Поскольку в интересах отельеров грамотная реакция на возможное снижение покупательской способности путешественников. Об этом ТАСС рассказали представители туристической отрасли Крыма и Краснодарского края.
«Для нас важно предоставлять качественный сервис для наших гостей. Мы уже начали подготовку к летнему курортному сезону: благоустраиваем пляжи, приводим их в соответствие с краевым стандартом. Планируем, что турпоток в этом году составит не менее 17 млн человек и готовы принять всех желающих отдохнуть на наших курортах», – прокомментировал прогнозируемый рост турпотока губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко прокомментировал возможный рост турпотока и выразил уверенность в том, что курортный сезон на полуострове состоится.
«Курортный сезон конечно будет. В этом можно быть абсолютно уверенным. И он у нас не заканчивается, мы действительно переходим в круглогодичный масштаб работы. Конечно, для этого нам нужна круглогодичная инфраструктура, на это нацелены и наши усилия, и федеральные. Сезон будет более интенсивным, чем в прошлом году», – отметил Волченко в эфире телеканала «Крым-24».
Ранее мы рассказывали о том, в какие курортные страны Россия увеличит число рейсов.