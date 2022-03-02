Ростуризм и Росавиация помогут вернуться российским туристам

"В настоящее время идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России , Минтранс России , Росавиация вместе с Ростуризмом",

В заявлении также отмечается, что в текущих обстоятельствах это может занять длительное время. Поэтому, если есть возможность и нет времени ждать, рекомендуется рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт.