Ростуризм и Росавиация помогут вернуться российским туристам

Россия продолжает работу по вывозу россиян, которые испытывают трудности из-за закрытия воздушного пространства, согласовывает специальные гуманитарные рейсы, говорится в совместном заявлении Ростуризма и Росавиации.
"В настоящее время идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом",
— отмечают ведомства.
В заявлении также отмечается, что в текущих обстоятельствах это может занять длительное время. Поэтому, если есть возможность и нет времени ждать, рекомендуется рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт.
Кроме этого, организованным туристам необходимо держать связь с представителями своих туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех возможных изменениях. А для самостоятельных туристов "Аэрофлот" уже согласовал и анонсировал ряд гуманитарных рейсов.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" вывезет россиян из Болгарии.