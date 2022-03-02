"Аэрофлот" вывезет россиян из Болгарии

Рейс FV6528 из Софии в аэропорт Шереметьево запланирован в 13:05 по местному времени. Воспользоваться им смогут те пассажиры, которые имеют на руках билеты любой отечественной авиакомпании — при этом перевозка из России за рубеж уже должна состояться.