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1 час назад

Названы доступные направления для пляжного отдыха на майские праздники

Мария Иглина

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина перечислила россиянам доступные зарубежные направления для пляжного отдыха на майские праздники. Ее слова передает "Интерфакс".

Названы направления для пляжного отдыха на майские праздники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, несмотря на закрытие многих направлений, российские туристы могут отправиться в такие государства, как Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Сейшелы, Таиланд, Индонезия и Иордания.

Эксперт также отмечает, что массовые отмены путевок пока не фиксируются, однако уровень продаж заметно понизился в сравнении с периодом до 24 февраля:

"Людей, конечно, волнует неопределенность ситуации, возможные трудности с банковскими картами за рубежом, рост курса валют. Но если падение рубля остановится и не будет ухудшения общей ситуации, спрос стабилизируется".

Ранее Ростуризм рекомендовал не ездить в страны, где ввели санкции.

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