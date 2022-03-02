Названы направления для пляжного отдыха на майские праздники

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина перечислила россиянам доступные зарубежные направления для пляжного отдыха на майские праздники. Ее слова передает "Интерфакс".

Так, несмотря на закрытие многих направлений, российские туристы могут отправиться в такие государства, как Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Сейшелы, Таиланд, Индонезия и Иордания.

Эксперт также отмечает, что массовые отмены путевок пока не фиксируются, однако уровень продаж заметно понизился в сравнении с периодом до 24 февраля: