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21 минуту назад

Три страны заявили, что ждут туристов из России

Мария Каткова

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Три страны заявили, что ждут туристов из России
Фото: РамблерРамблер

Власти этих трех стран заявили, что не будут вводить ограничения на въезд путешественников, а также отметили, что заинтересованы в потоке туристов.

"Накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. Ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие туристических контактов между двумя странами"

Переговоры были проведены с министрами туризма Турции и Египта. Они также подтвердили, что их страны не будут вводить ограничения в отношении россиян.

"Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", — привело ведомство слова Догузовой.

Ранее сообщалось, что Ростуризм рекомендовал не ездить в страны, где ввели санкции.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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