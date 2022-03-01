Популярный курорт бесплатно продлил визы россиянам и украинцам

Популярная для путешествий Шри-Ланка бесплатно продлила российским и украинским туристам визы на два месяца. Такое решение власти приняли на фоне кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь официальный информационный портал правительства страны.

В сообщении отмечается, что правительство Шри-Ланки приняло во внимание затрудненное возвращение российских и украинских туристов на родину.

«Принимая во внимание эту ситуацию, правительство одобрило предложение министерства туризма продлить визы туристам на два месяца без взимания дополнительной платы», — сказано в сообщении.

На Шри-Ланке в настоящее время находится более 11 тысяч российских и почти четыре тысячи украинских туристов. По данным министерства туризма азиатской страны, Россия остается лидером по числу граждан, пребывающих на Цейлон. В частности, на Шри-Ланке с начала текущего года уже отдохнули более 28 тысяч россиян.