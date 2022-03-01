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59 минут назад

Популярный курорт бесплатно продлил визы россиянам и украинцам

Диана Товсепова

Популярная для путешествий Шри-Ланка бесплатно продлила российским и украинским туристам визы на два месяца. Такое решение власти приняли на фоне кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь официальный информационный портал правительства страны.

Популярный курорт бесплатно продлил визы россиянам и украинцам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сообщении отмечается, что правительство Шри-Ланки приняло во внимание затрудненное возвращение российских и украинских туристов на родину.

«Принимая во внимание эту ситуацию, правительство одобрило предложение министерства туризма продлить визы туристам на два месяца без взимания дополнительной платы», — сказано в сообщении.

На Шри-Ланке в настоящее время находится более 11 тысяч российских и почти четыре тысячи украинских туристов. По данным министерства туризма азиатской страны, Россия остается лидером по числу граждан, пребывающих на Цейлон. В частности, на Шри-Ланке с начала текущего года уже отдохнули более 28 тысяч россиян.

Ранее мы писали об ограничениях в работе российских аэропортов.

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