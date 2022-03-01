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3 часа назад

Росавиация продлевает ограничения на работу нескольких аэропортов в РФ

Диана Товсепова

Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 8 марта 03.45 по московскому времени. Об этом сообщает Росавиация.

Росавиация продлила ограничения на работу некоторых аэропортов в РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", — говорится в сообщении.

В частности, временно ограничены полеты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — поясняет Росавиация.

Ведомство отметило, что за всеми изменениями в работе авиакомпаний следует на их официальных сайтах или аккаунтах в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Египет и Турция не собираются прекращать принимать российских туристов.

Новости путешествий,Росавиация,
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