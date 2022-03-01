Египет и Турция не запретят въезд российским туристам

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и его коллега из Египта Халед аль-Анани в телефонном разговоре заверили главу Ростуризма Зарину Догузову в том, что ситуация на Украине не повлияет на отдых россиян в этих республиках. Информация о состоявшихся переговорах появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Зарина Догузова попросила министров о содействии в организации транзитных рейсов для российских туристов из закрытых государств.

Главы ведомств подтвердили, что в настоящее время руководство стран не обсуждает планы по ограничению въезда россиян в Египет и Турцию.