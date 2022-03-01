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5 часов назад

Названы страны Европы, которые продолжают выдачу виз

Мира Маркина

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) появилась информация о том, какие европейские страны продолжают прием документов на визы у россиян несмотря на закрытие воздушного пространства и западные санкции.

Названы страны Европы, которые продолжают выдачу виз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно опубликованной информации, консульства работают в штатном режиме. Однако некоторые государства внесли изменения в список требований к пакету документов от заявителей.

Так для получения визы в Венгрию необходимо предоставить брони на проживание, которые можно проверить онлайн. Посольство Словении сообщило, что теперь при подаче документов туристам нужно предъявить авиабилеты перевозчиков, которые осуществляют перелеты в страну. Сейчас россияне могут добраться до европейского государства с пересадкой в Стамбуле.

Визовые центры Греции, Хорватии и Великобритании работают без изменений. Консульство Франции предупредило кандидатов на получение визы о возможных технических проблемах при записи на подачу документов.

По данным АТОР, большинство европейских стран пока не намерены полностью приостанавливать выдачу виз. Они также заинтересованы в том, чтобы российские туристы поехали в Европу в будущем летнем сезоне.

«Италия, Испания, Греция, Хорватия рассчитывают на российских туристов. Все пока заняли выжидательную позицию. Все еще надеются, что ситуация хоть как-то нормализуется, авиасообщение восстановится и россияне снова смогут поехать в Европу», — заявляют в АТОР.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, будут ли введены ограничения на поездки в Турцию и Египет.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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