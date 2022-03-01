Мировые круизные компании бойкотируют российские порты

Несколько круизных операторов (Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises и Oceania Cruises, входящие в состав Norwegian Cruise Line Holdings) отменили остановки в российских портах. Информация об этом была распространена среди клиентов названных компаний.
«В связи с обострившейся ситуацией между Россией и Украиной, мы приняли решение изменить курс вашего предстоящего путешествия и убрали Санкт-Петербург из маршрута. В настоящее время мы работаем над необходимыми корректировками и в ближайшие дни сообщим обо всех изменениях», – говорится в обращении.
Компания Regent Seven Seas исключила из своих маршрутов Соловецкие острова, Архангельск и Мурманск. В Norwegian Cruise Line и Oceania Cruises работают над поиском альтернатив отмененной точке маршрута — Санкт-Петербургу.
«Безопасность наших гостей, экипажа и мест, которые мы посещаем, является нашим главным приоритетом», — отметил представитель Norwegian.
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