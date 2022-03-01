Мировые круизные компании бойкотируют российские порты

«В связи с обострившейся ситуацией между Россией и Украиной, мы приняли решение изменить курс вашего предстоящего путешествия и убрали Санкт-Петербург из маршрута. В настоящее время мы работаем над необходимыми корректировками и в ближайшие дни сообщим обо всех изменениях», – говорится в обращении.