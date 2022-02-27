ЕС полностью закроет воздушное пространство для России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз полностью закроет воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС",
— сказала Еврокомиссии глава в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Известно, что решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.
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