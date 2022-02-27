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2 часа назад

ЕС полностью закроет воздушное пространство для России

Мария Иглина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз полностью закроет воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

ЕС полностью закроет воздушное пространство для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС",

— сказала Еврокомиссии глава в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Известно, что решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.

Ранее стало известно, что Египет разрешил россиянам бесплатно проживать в отелях.

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