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42 минуты назад

Египет разрешил россиянам бесплатно проживать в отелях из-за конфликта

Диана Товсепова

Власти Египта сообщили, что помогут путешественникам, которых коснулся конфликт вокруг Украины.

Египет разрешил россиянам бесплатно проживать в отелях
Фото: DepositphotosDepositphotos

В частности египетские власти дадут возможность туристам бесплатно оставаться в отелях, до того момента, как ситуация стабилизируется и они смогут безопасно вернуться домой.

Это касается туристов из тех стран, где пострадало международное воздушное сообщение. Бесплатно оставаться в египетских отелях на некоторое время смогут и российские туристы.

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства туризма и древностей Египта, который приводит редакция «Вестника АТОР».

«Министр туризма и древностей Египта провел совещание для обсуждения последствий российско-украинского кризиса для туристического сектора Египта. На встрече присутствовали заместитель министра туризма и древностей по вопросам туризма, генеральный директор Египетского Совета по развитию туризма, помощники и советники министра, представители министерства иностранных дел, министерства гражданской авиации, заинтересованных ведомств и представители туристического сектора из туристических палат.

В числе главных вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи, был вопрос о ситуации в Египте для туристов из стран, чье международное воздушное сообщение пострадало от данного кризиса.

Было подчеркнуто, что такие туристы будут продолжать проживать в Египте в тех отелях где и проживают, до того времени, когда смогут безопасно вернуться в свою страну….», – сказано в сообщении министерства туризма и древностей.

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