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1 час назад

Ростуризм объяснил, что делать находящимся за границей россиянам

Диана Товсепова

За последние сутки сразу несколько стран Европы прекратили авиасообщение с РФ и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Среди этих государств пока Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Болгария, Великобритания.

Ростуризм объяснил, что делать находящимся за границей россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В связи с этим Ростуризм опубликовал памятку для тех, кого коснулись новые санкции. Для самостоятельных туристов ведомство рекомендовало скачать приложение "Зарубежный помощник" МИД РФ.

Ростуризм

Регистрация в этом приложении предназначена для взаимодействия МИД России с гражданами РФ, оказавшимися за рубежом, их информирования о чрезвычайных ситуациях в стране пребывания.

Ранее мы писали о том, что Италия отказалась от российских вакцин.

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