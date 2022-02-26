Ростуризм объяснил, что делать находящимся за границей россиянам

За последние сутки сразу несколько стран Европы прекратили авиасообщение с РФ и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Среди этих государств пока Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Болгария, Великобритания.

В связи с этим Ростуризм опубликовал памятку для тех, кого коснулись новые санкции. Для самостоятельных туристов ведомство рекомендовало скачать приложение "Зарубежный помощник" МИД РФ.

Ростуризм

Регистрация в этом приложении предназначена для взаимодействия МИД России с гражданами РФ, оказавшимися за рубежом, их информирования о чрезвычайных ситуациях в стране пребывания.