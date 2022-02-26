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1 час назад

В Италии отказались от российской вакцины от коронавируса

Даша Краснова

Власти итальянского региона Лацио поставили на «паузу» взаимодействие с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В Италии отказались от российской вакцины от коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Решение об отказе было принято на фоне обострения обстановки в Украине. Глава Минздрава области Алессио Д’Амато сопроводил решение цитатой из Папы римского: «Наука должна быть на службе мира, а не войны».

Директор организации Александр Гинцбург назвал это исключительно политическими настроениями. Он также добавил, что выбор итальянцев существенно замедлит общемировую борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Ничего такого, чтобы глобально что-то остановилось, не будет. Но эти действия антиконструктивны в плане противодействия особенно новым, быстро меняющимся штаммам коронавируса. И я совершенно уверен, это не по инициативе коллег, с которыми мы работаем, а это им пришлось подстраиваться под политические моменты», — рассказал Гинцбург ТАСС.

Официального отказа о прекращении сотрудничества пока нет. Но директор организации настроился на более тесное сотрудничество с Аргентиной, Китаем и Израилем.

Напомним, что до этого россияне могли поставить бустерную дозу вакцины поверх "Спутника V" и получить грин-пасс для свободного передвижения по Европе.

До этого мы сообщали, что Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний.

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