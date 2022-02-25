Польша закроет воздушное пространство для российских авиалиний

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Как сообщается пресс-секретарь правительства, воздушное пространство Польши для российских авиалиний будет закрыто в 02:00 по московскому времени.
Власти Чехии также рассматривают вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний.
Ранее стало известно, что Росавиация запретила Великобритании полеты над Россией.