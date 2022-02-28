В Индонезии из-за землетрясения погибли более 11 человек

«Около 400 человек получили ранения в результате землетрясения, и около 42 человек все еще находятся на лечении. При этом толчки ощущались даже в Малайзии и Сингапуре», — заявил Абдул Мухари, официальный представитель индонезийского управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями.