В Индонезии из-за землетрясения погибли более 11 человек

На острове Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. В его результате погибли не менее 11 человек, сообщает The Guardian.
Более 13 тысяч человек сейчас находятся во временных убежищах. Около 1400 домов повреждено или разрушено.
«Около 400 человек получили ранения в результате землетрясения, и около 42 человек все еще находятся на лечении. При этом толчки ощущались даже в Малайзии и Сингапуре», — заявил Абдул Мухари, официальный представитель индонезийского управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Индонезия находится на окраине «тихоокеанского вулканического огненного кольца», поэтому крупные землетрясения там — не редкость.
Ранее стало известно, что альпинист удержался на скале во время схода лавины.