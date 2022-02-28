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4 часа назад

В Индонезии из-за землетрясения погибли более 11 человек

Мира Маркина

На острове Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. В его результате погибли не менее 11 человек, сообщает The Guardian.

В Индонезии из-за землетрясения погибли более 11 человек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Более 13 тысяч человек сейчас находятся во временных убежищах. Около 1400 домов повреждено или разрушено.

«Около 400 человек получили ранения в результате землетрясения, и около 42 человек все еще находятся на лечении. При этом толчки ощущались даже в Малайзии и Сингапуре», — заявил Абдул Мухари, официальный представитель индонезийского управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Индонезия находится на окраине «тихоокеанского вулканического огненного кольца», поэтому крупные землетрясения там — не редкость.

Ранее стало известно, что альпинист удержался на скале во время схода лавины.

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