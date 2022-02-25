Альпинист удержался на скале во время схода лавины

Альпинист из США выжил после того, как на него сошла лавина, сообщает LADBible. Пока скатывался снег, мужчина висел на высоте 120 метров над землей, но смог удержаться.

Леланд Ниски сообщил, что это был один из самых ужасающих опытов, которые он испытывал во время одиночного восхождения. Он потратил все силы, чтобы удержаться на скале.

«Вероятно, это [лавина] было вызвано порывом ветра. Это было ужасно. Я сосредоточился на контроле дыхания, прижался к скале, чтобы снег не скапливался на теле, и наклонил голову вниз», — объяснил мужчина.

Переждав стихию, Леланд продолжил свое восхождение на скалу, которое заняло около 45 минут. После этого мужчина, по его словам, выпил горячий шоколад и задумался о том, что был на волосок от гибели.

«Я все еще мысленно прокручиваю эту ситуацию в голове», — признался Ниски.