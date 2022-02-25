Росавиация запретила Великобритании полеты над Россией

Россия запрещает прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Об этом стало известно из сообщения Росавиации, передает ТАСС.

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Такое ограничение было введено 25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени. Мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании".

Отмечается, что еще накануне Росавиация направила Великобритании предложение провести консультации о соблюдении вопроса правил полетов между двумя государствами:

"Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний".