Ростуризм закроет продажи путевок с кешбэком

Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что акцией уже воспользовались около 700 тысяч россиян.
"Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", - объснила Догузова.
По этой причине окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У туристов есть еще несколько дней, чтобы воспользоваться программой.
Запущенная Ростуризмом программа кешбэка - мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли и помогла восстановлению внутреннего туризма.
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