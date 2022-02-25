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34 минуты назад

Ростуризм закроет продажи путевок с кешбэком

Даша Краснова

Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что акцией уже воспользовались около 700 тысяч россиян.

Ростуризм закроет продажи путевок с кешбэком
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", - объснила Догузова.

По этой причине окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У туристов есть еще несколько дней, чтобы воспользоваться программой.

Запущенная Ростуризмом программа кешбэка - мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли и помогла восстановлению внутреннего туризма.

Ранее мы рассказывали, что пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели.

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