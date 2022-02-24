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3 часа назад

Ростуризм попросил отели на юге РФ продлить пребывание для гостей

Диана Товсепова

Ростуризм попросил владельцев отелей южных курортов России продлить проживание гостей, вынужденных остаться в местах пребывания из-за отмены полетов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ростуризм попросил отели на юге РФ продлить пребывание для гостей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Власти попросили отельеров не поднимать стоимость проживания в гостиницах и с пониманием отнестись к гражданам, которые теперь не могут покинуть регион.

"При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", — заявили в Ростуризме.

Организованным туристам, которые остались в городах с заблокированными аэропортами, ведомство рекомендовало обратиться к туроператорам.

"Прорабатываются альтернативные варианты вывоза клиентов или продление их пребывания в отелях", — отметили в пресс-службе.

Самостоятельным туристам, попавшим в такую ситуацию, следует обратиться к официальным представителям своих отелей и авиакомпаний.

Чиновники рекомендовали самостоятельным путешественникам подстроить свои планы под ситуацию, отложив возвращение домой.

Ранее мы писали о рекомендациях Ростуризма отложить поездки на юг России.

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