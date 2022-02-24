В Ростуризме посоветовали отложить поездки на юг России

В Ростуризме предложили путешественникам пересмотреть свои планы и отложить поездки на юг России как минимум до 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Ростуризма на Национальном туристическом портале.
"В сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности",
- указано в заявлении.
Сообщается также, что Ростуризм запустил горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России: 8-800-200-34-11.
Ранее мы писали, что пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели.