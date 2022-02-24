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2 часа назад

Пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели

Стелла Шмель

В Сочи пассажирам отмененных авиарейсов предложили заселение в отель. А в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, готовятся резервные составы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Сочи Алексея Копайгородского.

Пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы".

Ранее мы писали, что все рейсы в аэропортах ряда городов приостановлены.

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