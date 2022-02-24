Пассажиров отмененных рейсов в Сочи отправляют в отели

В Сочи пассажирам отмененных авиарейсов предложили заселение в отель. А в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, готовятся резервные составы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Сочи Алексея Копайгородского.
"На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы".
Ранее мы писали, что все рейсы в аэропортах ряда городов приостановлены.